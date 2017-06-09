Trump'tan eski FBI başkanına çok sert sözler!

Giriş Tarihi: 9.6.2017 14:13 Güncelleme Tarihi: 9.6.2017 14:26
Trump'tan eski FBI başkanına çok sert sözler!

ABD Başkanı Donald Trump eski FBI direktörü Comey'in dün Senato İstihbarat Komitesi’nde verdiği ifadeye Twitter'dan yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, görevine son verdiği eski FBI Direktörü James Comey'nin dün senatoda halka açık şekilde verdiği ve ABD gündemine bomba gibi düşen ifadeye Twitter hesabından sert yanıt verdi.

İfadede birçok yanlış ve yalanın bulunduğunu belirten Trump, Comey'yi bilgi sızdıran kişi olarak tanımladı.

Dün verdiği ifadede Trump'ın bağımsız olması gerekirken kendisinden 'sadakat istediğini' iddia eden Comey, Başkan'ın istifa etmek zorunda kalan Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn dosyasının kapatılmasını talep ettiğini de söylemişti. Eski Başkan Obama ile iki kez, Trump ile 4 ayda 9 kez görüştüğünü söyleyen James Comey, 'yalanla' suçlanacağını hissettiğinden her detayı not ettiğini belirtmişti.

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Trump'tan eski FBI başkanına çok sert sözler!
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