Trump'tan eski FBI başkanına çok sert sözler!

ABD Başkanı Donald Trump, görevine son verdiği eski FBI Direktörü James Comey'nin dün senatoda halka açık şekilde verdiği ve ABD gündemine bomba gibi düşen ifadeye Twitter hesabından sert yanıt verdi.

İfadede birçok yanlış ve yalanın bulunduğunu belirten Trump, Comey'yi bilgi sızdıran kişi olarak tanımladı.

Dün verdiği ifadede Trump'ın bağımsız olması gerekirken kendisinden 'sadakat istediğini' iddia eden Comey, Başkan'ın istifa etmek zorunda kalan Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn dosyasının kapatılmasını talep ettiğini de söylemişti. Eski Başkan Obama ile iki kez, Trump ile 4 ayda 9 kez görüştüğünü söyleyen James Comey, 'yalanla' suçlanacağını hissettiğinden her detayı not ettiğini belirtmişti.