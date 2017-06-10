'den gözaltına alınan tutuklandı

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 10.6.2017 13:25 Güncelleme Tarihi: 10.6.2017 13:25
FETÖ'den gözaltına alınan kaymakam tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tunceli'nin Hozat ilçesi eski ı tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen /PDY soruşturması kapsamında önceki gün KHK ile meslekten ihraç edilen eski Hozat ı , İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Demir, adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, KHK ile ihraç edilen eski Hozat Kaymakamı Bekir Demir, gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'den gözaltına alınan kaymakam tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz