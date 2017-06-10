İran: Saldırıların emrini veren kişi öldürüldü!

İran devlet televizyonuna konuşan Alevi, "Tahran'da düzenlenen saldırıların emrini veren kişi, istihbarat elemanları tarafından bugün öldürüldü." dedi.

Alevi konuşmasında son üç ayda 25 terör örgütü yapılanmasının tespit edildiğini kaydetti.

İran İstihbarat Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, "Kermanşah, Kürdistan, Batı Azerbaycan ve Tahran eyaletlerinde DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 41 kişinin gözaltına alındığı" duyurulmuştu.

Başkent Tahran'da 7 Mayıs Çarşamba günü İran Meclisi ile Humeyni Türbesi'ni hedef alan silahlı ve bombalı saldırılar düzenlenmiş, 5'i saldırgan 22 kişi ölmüş, 52 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.