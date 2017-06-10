: ların emrini veren kişi öldürüldü!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 10.6.2017 23:51 Güncelleme Tarihi: 11.6.2017 00:20
İran: Saldırıların emrini veren kişi öldürüldü!

İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, çarşamba günü İran i ve 'ne düzenlenen n emrini veren kişinin öldürüldüğünü söyledi.

devlet televizyonuna konuşan Alevi, "Tahran'da düzenlenen ların emrini veren kişi, istihbarat elemanları tarafından bugün öldürüldü." dedi.

Alevi konuşmasında son üç ayda 25 terör örgütü yapılanmasının tespit edildiğini kaydetti.

İran İstihbarat Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, "Kermanşah, Kürdistan, Batı Azerbaycan ve Tahran eyaletlerinde DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 41 kişinin gözaltına alındığı" duyurulmuştu.

Başkent Tahran'da 7 Mayıs Çarşamba günü İran i ile 'ni hedef alan silahlı ve bombalı saldırılar düzenlenmiş, 5'i saldırgan 22 kişi ölmüş, 52 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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İran: Saldırıların emrini veren kişi öldürüldü!
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