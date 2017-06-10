Roman Polanski’nin tecavüz davası düşüyor

Henüz 13 yaşındayken, 1977'de Polonya asıllı yönetmen Roman Polanski
'nin tecavüz
üne uğradığını öne süren ABD'li Samantha Geimer'in, 40 yıl sonra açtığı davayı çekeceği belirtildi. İngiliz Guardian gazetesi Geimer'ın avukatının, "müvekkilinin yıllar süren mücadele sonunda yorulduğunu" belirterek Los Angeles'ta devam eden davayı geri çekeceğini yazdı. Polanski (83), 1977'de suçunu kabul ettikten sonra 42 gün hapiste kalmış ancak daha sonra ABD'den kaçarak bir daha geri dönememişti. Öte yandan bugün 53 yaşında olan Geimer dün ilk kez ABD'nin Los Angeles kantinde hâkim karşısına çıktı.