’nin davası düşüyor

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Giriş Tarihi: 10.6.2017
Roman Polanski’nin tecavüz davası düşüyor
Henüz 13 yaşındayken, 1977'de Polonya asıllı yönetmen 'nin üne uğradığını öne süren ABD'li Samantha Geimer'in, 40 yıl sonra açtığı davayı çekeceği belirtildi. İngiliz Guardian gazetesi Geimer'ın avukatının, "müvekkilinin yıllar süren mücadele sonunda yorulduğunu" belirterek Los Angeles'ta devam eden davayı geri çekeceğini yazdı. Polanski (83), 1977'de suçunu kabul ettikten sonra 42 gün hapiste kalmış ancak daha sonra ABD'den kaçarak bir daha geri dönememişti. Öte yandan bugün 53 yaşında olan Geimer dün ilk kez ABD'nin Los Angeles kantinde hâkim karşısına çıktı.
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Roman Polanski’nin tecavüz davası düşüyor
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