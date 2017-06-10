", sorununu çözmek için elinden geleni yapıyor"

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 10.6.2017 14:29
Rusya, Katar sorununu çözmek için elinden geleni yapıyor

Dışişleri Bakanı Sergey , Rusya’nın sorunu konusunda uzlaşmaya varılması için elinden geleni yaptığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdel Rahman El Tani ile biraraya gelen Bakan , 'nın bazı Arap ülkelerin Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiği haberinden endişe duyduğunu bildirdi.

Lavrov şu şekilde konuştu:

"Ele alacağımız konular arasında Arap dünyasında hızla gerginleşen durum yer alacak. Bazı Arap ülkelerinin Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiği haberinden endişe duyuyoruz. Ortadoğu bölgesinde etkili bir şekilde terörle mücadele yapılabilmesi için işbirliği sağlanması gerekiyor. Bu tehdidi önlemek ve etkisiz hale getirmek için gösterdiğimiz çabaların birleştirilmesine, işbirliği yapılmasına odaklanmamız son derece önemli."

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
"Rusya, Katar sorununu çözmek için elinden geleni yapıyor"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz