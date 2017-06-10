Türkiye gibi atlatacağız

Suudi Arabistan'ın başını çektiği bazı Arap devletlerinin başlattığı siyasi ve ekonomik kuşatmayı haksız bulan Katar halkı, dünyanın en büyük gaz rezervlerinden birine sahip ülkelerinin bu sorunu kolay atlatacağını düşünüyor. Anadolu Ajansı'nın yaptığı röportajlarda restoran işletmecisi Avad el Halid "Suudi Arabistan ve BAE'nin başka bir Arap ve Müslüman ülke olan Katar'a yiyecek girişini kesmeleri bizi çok üzdü ve kızdırdı. Müslüman bir ülke, özellikle de Ramazan ayında böyle yapmaz. Geri adım atmazlarsa Katar'ın alternatifleri var. Türkiye, İran, Rusya ve birçok başka ülkeyle ilişkileri güçlü. Katar yoluna devam edecektir" dedi. Ceyle el Tamimi ise Türkiye'nin Katar'a destek vermesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek "Ne olursa olsun ülkemizi ve Emir'i destekleyeceğiz. Geçen yaz Türkiye'de darbe yapmak istediler. Erdoğan'ı indirmek istediler. Çok üzücüydü. Elhamdülillah her şey normale döndü. İnşallah burada da aynısı olacak" diye konuştu.



BM: LİSTE BİZİ BAĞLAMAZ

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya gelen Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el Tani "Katar teröristleri destekliyor" iddialarına karşı "Biz bu ülkelerin yayınladığı terör listelerine baktık ve burada yer alan kişilerin ve örgütlerin büyük bir bölümünün Katar ile ilişkisi olmadığını gördük" dedi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de bazı Arap ülkelerinin hazırladığı 'terör listesi'ne ilişkin, BM Güvenlik Konseyi dışında hazırlanan yaptırım listelerinin BM'yi bağlamadığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Katar'a yönelik suçlamalara devam ederken, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise S.Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'a çağrıda bulunarak Katar'a uygulanan ablukayı hafifletmelerini istedi. Öte yandan Katar'ın Amman Büyükelçisi, Ürdün'ün Katar'la ilişki seviyesini düşürme kararının ardından Ürdün'ü terk etti.



KARDAVİ'Yİ TERÖR LİSTESİNE ALDILAR

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'in ortak bildiri yayımlayarak oluşturduğu terör listesinde Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el Kardavi'nin de bulunması kamuoyunda büyük tepki çekti. Bu gelişmenin ardından Dünya İslam Birliği (Rabıta) de Kardavi'nin "İslam Fıkıh Konseyi" üyeliğinin sona erdirildiğini açıkladı.