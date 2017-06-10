Tutuklanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Başkanı, firari FETÖ'cülerle yazıştıktan sonra...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün avukat yapılanmasına yönelik olarak geçen salı günü operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 22 avukat gözaltına alındı. Örgüte üye kişilerin avukatlıklarını yapmalarının yanı sıra, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirtilen 22 avukattan, aralarında Taner Kılıç'ın da bulunduğu 9'u, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Taner Kılıç ile birlikte toplam 6 avukat tutuklandı, 3 avukat ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FİRARDAKİ FETÖCÜLERLE YAZIŞMIŞ

2002 yılından beri çeşitli dönemlerde Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nin Yönetim Kurulu'nda yer alan, 2014 yılından bu yana da başkanlığını yapan Taner Kılıç'ın, FETÖ/PDY üyeleri ile bağlantılarının ortaya çıkarıldığı öğrenildi. Kılıç'ın, aralarında, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle aranan ve firarda olan Emre Uslu ile Önder Aytaç'ın da bulunduğu çok sayıda şüpheliyle haberleştiğinin saptandığı belirtildi. Örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u da kullanmakla suçlanan Taner Kılıç'ın, FETÖ/PDY'den aranan firari Emre Uslu ve Önder Aytaç gibi şüphelilerle mail ile yazıştığı, o yazışmalar sonrasında kamuoyuna yönelik, FETÖ operasyonlarını eleştiren açıklamalarda bulunduğu öne sürüldü.