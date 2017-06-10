Ürdünlü vatandaşlar: Katar'la değil İsrail'le kesin

Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu Arap ülkelerinin Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmesinin ardından Ürdün'ün de Katar'a karşı oluşan cepheye dahil olmasına Ürdün vatandaşlarından tepki geldi. Sosyal medya üzerinden hükümete tepki gösteren Ürdünlüler, "Katar'la değil İsrail'le diplomatik ilişkileri azaltmanız gerekirdi" ifadelerini kullandı.

ÜRDÜN HALKINDAN KRALA BÜYÜK TEPKİ

Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu bazı Arap ülkelerinin Katar ile diplomatik ilişkilerini kesme kararına Ürdün'de dahil olmasına ülke vatandaşlarından büyük tepki geldi. Ürdün'ün Suudi Arabistan'ın başını çektiği ülkelerle birlikte Katar'a karşı hareket etmesine karşı çıkan Ürdünlüler sosyal medya üzerinden Kral Abdullah yönetiminin kararına itiraz etti.

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Middle East Monitor'un haberine göre, "Ürdün Katar ile dayanışma içinde" hashtagini kullanan Ürdünlüler Katar'a destek mesajları paylaştı.

KATAR'A DEĞİL İSRAİL'E BAKIN! ÇATIŞMAYA DAHİL OLDUK

Sosyal medya kullanıcıları, "Hükümetimiz Katar ile değil İsrail ile diplomatik ilişkileri azaltmış olması gerekirdi" paylaşımlarında bulundular. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise "Biz hükümetten arabulucu olmasını beklerken, hükümet çatışmaya dahil oldu" tepkisini gösterdi.

GAZZE HATIRLATILDI

Bazı kullanıcılar ise, "Gazze karanlığa boğulduğunda, sadece Katar onlara destek verdi" ifadelerini kullandı.