Duterte: “ABD’den yardım istemedik”

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkenin Marawi kentinde DEAŞ yanlısı gruplara yönelik askeri operasyon için ABD'den yardım istemediğini söyledi. Yardımları için ABD'ye teşekkür eden Duterte, "Yardımda bulunmaları için hiçbir ABD'liye yanaşmadım. Onlar da yardım teklifinde bulunmamış olsalar dahi kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ABD'nin yardımı olmadan da Filipinler Silahlı Kuvvetlerinin krizi çözeceğine inandığını kaydetti. Duterte, terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi'nin Filipinlerde saldırı emri verdiğini ifade etti.