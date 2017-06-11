Katar ablukası komediye dönüşüyor

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır önderliğindeki ülkelerin Katar'a yönelik yasakları uluslararası basının gündemine gelirken sosyal medyada alay konusu oldu. Sosyal medyada en çok ses getiren yasak ise Katar Havayolları'nın reklamını barındıran Barcelona futbol kulübü formalarına yönelik ceza tehdidi oldu. Yetkililer, "Katar'a sempati gösteren veya BAE'nin resmi pozisyonuna sosyam medyadan yazılı, görsel veya sözlü karşı çıkan herkese" 3 ila 15 yıl arası hapis hapis ve 135 bin dolar (481 bin lira) cezası verileceğini açıkladı. Yasağın ardından Katarlı blog yazarı Raed el Emadi, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir mağaza vitrinindeki fotoğrafı paylaşarak Barcelona formalarının sansürlenmeye başladığını gösterdi. Sosyal medya kullancıları kısa süre içinde durumla dalga geçen paylaşımlarda bulundu.



KATARLI HAKEME İTİRAZ

Birleşik Arap Emirlikleri ayrıca 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde 13 Haziran'da Tayland'la yapacakları maçta görev alacak Katarlı hakemlerin değiştirilmesi için FIFA'ya başvurduklarını açıkladı. Suudi Arabistan Turizm ve Milli Miraslar Başkanlığı da ülkede bulunan otel ve işletmelere gönderdiği yazı ile Katar merkezli El Cezire televizyonuna ait tüm kanalların silinmesini istedi. Kanalı silmeyen işletmelere 100 bin riyal (94 bin lira) para cezası kesileceği kaydedildi. Katar'ın kara sınırının bulunduğu tek ülke olan Suudi Arabistan'ın ambargo dolayısıyla bu ülkeye Türkiye'den ve İran'dan gıda yardımı gönderilmişti. Hava sahalarını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların da 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.



NİJER DE İLİŞKİYİ KESTİ

Nijer Dışişleri Bakanı İbrahim Yakubu ülkesinin Katar Büyükelçisini çağıracağını duyurdu. Böylelikle Katar'daki temsilciliklerini kapatacağını açıklayan ülke sayısı 13 oldu.



'DÜŞMANA BİLE BÖYLE DAVRANMADILAR'

Krizin çıktığı ilk andan itibaren Katar'ın desteğine koşan Türkiye'nin yanına Rusya da eklendi. Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman el Sani'yi Moskova'da ağırlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tansiyonun düşürülmesi ve diyalog çağrısında bulundu. Lavrov, "Rusya, krizin çözülmesi adına ilgili tarafların onayıyla elinden gelen her şeyi yapacaktır" dedi. Rusya merkezli RT Arabic Kanalına açıklamalarda bulunan Al Sani de, bazı Körfez ülkelerinde aleyhlerinde başlatılan kampanyanın kendilerini şoke ettiğini belirtti. Sani, "Şu ana kadar mesnetsiz suçlamadan başka bir şey duymadık. Bu ülkeler, Katar'a karşı aldığı tedbirleri düşman saydığı ülkelere karşı bile almadı. Bu düşmanlığın sebebinin ne olduğunu merak ediyoruz. Nasıl oluyor da bizi hem Hizbullah ve İran'ı, Suriye'de El-Kaide'yi, hem de Husileri ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nı (İhvan) desteklemekle suçluyorlar. Bu çelişkiler, Katar'a yönelik suçlamaların asılsız ve keyfi olduğunun en büyük göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.