ABD First Lady'si Melania Trump'ın dünyaca ünlü komedi dizisi "Sex and the City" deki Samantha Jones karakterinin stilini örnek aldığı ortaya çıktı. Gardırobunda canlı renklere, büyük kemerlere ve vatkalı kıyafetlere geniş yer ayıran Trump'ın, Jones karakterinden esinlendiğini yakın çevresindekilere söylediği belirtiliyor.