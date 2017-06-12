77 kişiyi öldüren ırkçı Breivik adını değiştirdi

Irkçı Breivik'in isim değişikliği kararı, cezaevi koşullarının 'insanlık dışı' olduğuna dair şikayetini Norveç Yüksek Mahkemesi'nin reddetmesinin ardından geldi.



Avukatı Oeystein Storrvik, Breivik'in neden bu ismi seçtiğine dair bir açıklama yapmadı.



Rus yayın kuruluşu Sputnik'te yer alan habere göre 5 milyon nüfusa sahip ülkede 52 binden fazla kişinin adı "Hansen". Buna karşın "Fjotolf" ismine ise ender rastlanıyor.



?Storrvik, "Bana bazı sebepler söyledi. Fakat bana söyledikleri hakkında konuşmak istemiyorum" dedi.



2011'de Breivik'in gerçekleştirdiği terör saldırısında 77 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 240 kişi yaralanmıştı.



Oslo'daki parlamento binası önüne park ettiği aracı havaya uçurmasıyla 8 kişiyi öldüren Breivik, ardından çoğunluğu genç 69 kişiyi vurarak öldürmüştü.