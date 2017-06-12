BAE’den Libya’daki ateşe de benzin

Katar krizinin patlak vermesinde rol oynayan ve İsrail destekli FDD vakfıyla ortak hareket ettiği basına sızan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Libya krizinde de ambargoları deldiği ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler'in (BM) hazırladığı rapora göre BAE, Libya'da uluslararası camianın meşru gördüğü Tobruk hükümetine karşı savaşan General Halife Hafter'e saldırı helikopterleri, askeri araçlar ve bir de uçak gönderdi.

"BAE'nin Libya'ya doğrudan destek ve malzeme desteği sağladığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verilen raporda bu ülkenin Hafter'e Mi-24p tipi atak helikopterleri verdiği bilgisi yer aldı. Mi-24p helikopterlerini üreten Belarus'la temasa geçen BM denetçileri, sözkonusu helikopterlerin BAE'ye satıldığını doğruladı. Helikopterlerin Nisan 2015'te, Hafter önderliğindeki Libya Ulusal Odrusu'na ulaştırıldığını kaydeden gözlemciler "BAE'li yetkililerin bu konuda sessiz kaldığını" belirtti.

Raporda BAE tarafından Hafter'e en az bir adet At-802i uçağı, 93 adet zırhlı personel nakliye aracı ve 549 adet zırhlı ve zırhsız araç verildiği, bu araçların bir kısmının Suudi Arabistan ve Mısır limanlarından Libya'ya gönderildiği bilgisi yer aldı. Hafter güçlerinin elinde bulunan insansız hava araçlarının da büyük ihtimalle BAE desteğiyle faaliyette olduğu aktarıldı.



Bölgedeki şehirleri, petrol üretim tesislerini ve hava üslerini eline geçiren Hafter kuvvetleri, ABD, AB, BM ve Türkiye'nin de tanıdığı Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı savaşıyor.