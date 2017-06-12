Fransa'da Macron fırtınası! Seçimlerde ezici zafer geldi

Fransa'da geçen ay cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron, parlamento seçimlerinde de tarihi bir zafer elde ediyor. Daha bir yıl önce kurulan Macron'un partisi En Marche-Yürüyüş, sandık çıkış anketlerine göre ilk turda oyların yüzde 32'isini kazanıyor. Bu oran, ikinci tur sonunda 577 sandalyeli parlamentoya En Marche'ın 445'ten fazla milletvekili sokacağını gösteriyor.

Demokrasi Hareketi ile ittifaka giden Macron'un partisindeki adayların birçoğunun siyasi tecrübesi bulunmuyor. 39 yaşındaki Macron, ikinci turdan ezici bir zaferle çıkması durumunda Fransa siyasetinde yeni bir dönemi başlatacak.

İlk tur sonuçlarına göre ikinci sırayı Cumhuriyetçiler aldı. Yüzde 16 oy alabilen Cumhuriyetçiler'i Marine Le Pen'in ırkçı partisi Ulusal Cephe yüzde 13'le takip etti.





Dördüncü sıradaki aşırı sol ittifak yüzde 11, halihazırda iktidarı elinde bulunduran Sosyalist parti ise yüzde 7 oy aldı. Bu sonuçlar, eski Cumhurbaşkanı François Hollande'ın Sosyalis Partisi'nin tarihi bir hezimete doğru sürüklendiğini gösteriyor.

İkinci tur bu Pazar

Fransa'da parlamento seçimlerinin ikinci turu bu hafta Pazar günü yapılacak. Seçim bölgelerinde yüzde 50 oy alamayan adaylar, bir kez daha yarışacak. Ülkede dar bölge seçim sistemi uygulanıyor.

Seçimlerin ilk turuna katılım yüzde 48'de kaldı. Fransız seçim uzmanları, düşük katılımı rakiplerinin Macron'un zaferini kabullenmesine bağlıyor.

Seçim sonucunu 'Fransa geri dönüyor' sözleriyle değerlendiren Başbakan Edouard Philippe, Fransızlardan ikinci turda sandığa gitmelerini istedi.

Fransız lidere ilk tebrik Almanya Başbakanı Angela Merkel'den geldi.