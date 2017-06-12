Katar'da Erdoğan posterlerine yoğun ilgi

Giriş Tarihi: 12.6.2017 14:05 Güncelleme Tarihi: 12.6.2017 14:30
Katar'da Erdoğan posterlerine yoğun ilgi

Katar'da halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posterlerine yoğun ilgi gösteriyor.

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Katar'da Erdoğan posterlerine yoğun ilgi
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