Melania Trump sonunda Beyaz Saray'a taşındı

Melania Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " Yeni evimizde geçireceğimiz günler için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Trump, hesabında Beyaz Saray'daki Kırmızı Oda'nın penceresinden görünen Washington Anıtı'nın fotoğrafını da paylaştı.

"First Lady", 11 yaşındaki oğlu Barron'un okulu tatil olana kadar New York'taki Trump Tower'da kalmayı tercih etmişti.

20 Ocak'ta devlet başkanlığı görevine başlayan Trump'ın eşi Melania Trump'ın Beyaz Saray'a taşınmama kararı, Amerikalılar tarafından eleştirilmişti.

Melania Trump, yemin töreninin ardından eşiyle Beyaz Saray'a taşınmayan ilk first lady olmuştu. Trump'ın halefi Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, kızlarına yeni okul bulmak için eşinden önce Washington'a taşınmıştı.

MELANİA TRUMP BAŞINI ÖRTTÜ

DAİLY MAİL, FİRST LADY’DEN ÖZÜR DİLEDİ