'a anayasayı ihlal davası

Giriş Tarihi: 12.6.2017 19:34 Güncelleme Tarihi: 12.6.2017 19:47
Trump'a anayasayı ihlal davası

Washington bölge savcısı Başkanı Donald 'a anayasayı ihlalden dava açtı.

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Trump'a anayasayı ihlal davası
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