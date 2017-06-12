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Trump'a anayasayı ihlal davası
Trump
'a anayasayı ihlal davası
Giriş Tarihi: 12.6.2017
19:34
Güncelleme Tarihi: 12.6.2017
19:47
Washington bölge savcısı
ABD
Başkanı Donald
Trump
'a anayasayı ihlalden dava açtı.
Ayrıntılar Geliyor...
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