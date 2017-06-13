Arap ülkelerine İsrail uyarısı

Filistin'in Kahire Büyükelçisi ve Arap Birliği Daimi Temsilcisi Cemal Şevbeki, İsrail'in Afrika'ya olan nüfuzunun Arap ulusal güvenliğini etkilediği uyarısında bulundu.

Şevbeki, Filistin'in talebi üzerine "İsrail'in Afrika kıtasında büyüyen nüfuzu" gündem maddesiyle Arap Birliği daimi temsilciler düzeyindeki olağanüstü toplantısında, "Arap ülkelerine, işgal devleti İsrail nüfuzuna karşı Arap ulusal güvenliğinin korunması için harekete geçme" uyarısında bulundu.

Afrika kıtasında 1974 yılında sadece 5 ülkeyle diplomatik ilişkileri olan İsrail'in, bugün 45 Afrika ülkesiyle ilişkiler kurduğuna dikkati çeken Şevbeki, "İsrail, kendisini komşu ülkelerin sorunlarına çözüm bulan bir devlet gibi pazarlıyor ve çevresindeki ülkelerin kurtarıcısı olduğunu iddia ediyor. Öyle görünüyor ki İsrail, dünyaya Filistin halkına yaşattıklarını unutturmaya çalışıyor. Sömürgecilik ve yerleşim konusunda ısrarcı davranan bir devlet, nasıl oluyor da uzun yıllar sömürgeciliğin kurbanı olan ülkelerle dost ve müttefik olabiliyor." diye konuştu.

Arap ve Afrika ülkeleri arasındaki ikili siyasi diyalog ve işbirliklerinde Filistin davasının gündemde tutulmaya devam edilmesi çağrısında bulunan Şevbeki, "Birkaç yıl öncesine kadar Arap ülkeleri tarafından kuşatılan İsrail, Arap dünyasında yaşanan çekişme ve krizleri fırsat bilerek, hepimizi kuşatmış ve bizim Arap ulusal güvenliğimizin muhitine nüfuz etmiş durumda." ifadelerini kullandı.