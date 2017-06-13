Ege'deki sonrası Yunanistan'dan flaş karar! Boşaltıyorlar

Giriş Tarihi: 13.6.2017 15:27 Güncelleme Tarihi: 13.6.2017 15:28
Ege'deki deprem sonrası Yunanistan'dan flaş karar! Boşaltıyorlar

Ege Denizi'nde dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki in en fazla hasara yol açtığı, 1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki iki köy boşaltılıyor. Bölgeden gelen yeni görüntüler adanın bir bölümünün resmen harabeye döndüğünü gözler önüne seriyor.

Ege Denizi'nde meydana gelen , Yunanistan'ın Midilli Adası'nı vurdu. Onlarca ev ve işyeri ile okullarda hasar meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi 44 yaşındaki Helen Valeyi yaşamını yitirirken, 34 kişi de yaralandı. Valeyi'nin enkaz altındaki cesedinin köpeği tarafından bulunduğu öğrenildi.

Depremde, zarar gören okullar tatil edildi, sınavlar ertelendi. Asker ve polis, yıkılan ev ve işyerlerinde önlemleri arttırırken, bazı köprü ve yolların da depremde kullanılamaz hale geldiği, onlarca küçükbaş hayvanın telef olduğu belirtildi.

Depremde en büyük hasar, adadaki Vrisa ve Plomari köylerinde yaşandı. Enkaz altında kalan başka kişilerin de olabileceği düşünülerek arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Depremin en büyük hasarı verdiği toplam 1850 kişinin yaşadığı Vrisa ve Plomari köylerinin tamamen boşaltılmasına başlandı.

Buradaki depremzedelerin Midilli merkezde kurulan çadır kentte ve adadaki pansiyonlara yerleştirildiğine de haberde yer verildi. Adada, 100 kişilik bir ekiple hasar tespit ve yardım çalışmalarına başladığı kaydedildi.

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Ege'deki deprem sonrası Yunanistan'dan flaş karar! Boşaltıyorlar
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