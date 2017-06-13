Erdoğan ile Trump görüşecek

Giriş Tarihi: 13.6.2017 11:35 Güncelleme Tarihi: 13.6.2017 11:41
Erdoğan ile Trump görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Trump bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede Katar krizi de ele alınacak.

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Erdoğan ile Trump görüşecek
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