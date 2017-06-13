Fransa ve İngiltere internetteki terör içeriğine savaş açtı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May'i kabul etti.

Macron, Elysee Sarayı'ndaki kabulün ardından yapılan ortak basın toplantısında, terörle mücadelenin önemine işaret ederek, bu konuda İngiltere ile çok somut bir eylem planı üzerinde anlaştıklarını belirtti.

Macron, "Önlemlerden biri düşmanlığın ve terörizmin internet üzerinden teşvik edilmesini önlemek." dedi.

"KAPI HALEN AÇIK"

Basın toplantısında Birleşik Krallığın AB'den çıkması (Brexit) müzakerelerine de değinen Macron, "Birleşik Krallığa Avrupa Birliği'nde kalması için kapı halen açık." ifadesini kullandı.

Brexit kararının, bağımsız Britanya halkı tarafından alındığına dikkati çeken Macron, buna saygı duyduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği bakış açısına göre, müzakereler bitmediği müddetçe, olayların gidişatını değiştirmenin mümkün olduğuna işaret eden Macron, müzakerelerin başlamasıyla bu durumu değiştirmenin zorlaşacağını kaydetti.

Macron, Brexit müzakerelerinin bir an önce başlamasını da istedi.

YASAL ZORUNLUKLAR GELEBİLİR

İngiltere Başbakanı May ise, terörle mücadelede işbirliğinin önemine değinerek iki ülkenin ilgili birimlerinin bu konuda çok iyi bir iş birliği yürüttüklerinin altını çizdi.

May, "Birleşik Krallık ve Fransa, aşırılığı içeren materyalleri kısıtlaması için internet şirketlerine baskı yapacak." dedi.

May, bunu yapmayan internet şirketleri için yasal zorunluluklar da getirebileceklerini söyledi.

Fransa ve İngiltere son yıllarda pek çok terör eylemine maruz kalmıştı.