Güney Kıbrıs’da İngiliz askeri üssüne saldırı

Polis, sabah erken saatlerde Dikelya'daki İngiliz askeri üssü Sovereign Base Area'ya (SBA) motosikletli bir saldırgan tarafından patlayıcı madde ile saldırı düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, motosiklet üzerindeki saldırganın askeri üssün girişine yaklaştığı ve elindeki patlayıcı maddeyi atarak olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Polis, saldırgan tarafından kullanılan motosikletin çalıntı olma ihtimaline karşı olay yeri güvenlik kameralarının incelemeye alındığını, saldırıda bir polis memurunun hafif yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Patlama ile ilgili polisin geniş çaplı incelemesi devam ediyor.