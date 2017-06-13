Hindistan-Pakistan sınırında gerginlik!

Pakistan Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Hint askerlerinin, sınırın karşı tarafından kontrol hattındaki Jandrot ve Hotspring bölgelerine ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, açılan ateş sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı, Pakistan'ın ateşe karşılık verdiği kaydedildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı da Hindistan'ın İslamabad Büyükelçisi Gautam Bambawale'yi bakanlığa çağırarak sivil can kayıpları nedeniyle büyükelçiye protesto notası verdi.

Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir kontrol hattında iki ülke askerleri arasındaki çatışmalar, Keşmir'deki gerilimin tırmandığı 2016'nın son aylarından bu yana sık sık yaşanıyor.

Cammu Keşmir, geçen temmuzda direniş örgütü Hizbul Mücahidin'in lideri Burhan Vani'nin öldürülmesinin ardından yoğun protesto gösterilerine sahne oldu. Bölgede 10 aydır süren gösteri ve çatışmalarda, yüzlerce direnişçi ve sivil yaşamını yitirdi.

Himalayalar'da Hindistan ve Pakistan arasında Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı bölge Keşmir, iki ülkenin İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947 yılından bu yana egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Cammu Keşmir'deki Müslüman direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylem yapıyor.

Bölgedeki şiddet olaylarında bugüne dek yaklaşık 70 bin kişi yaşamını yitirdi.

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