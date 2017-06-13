Hollanda'da koalisyon krizinde 90. gün!

Son hükümetin Devlet Bakanı Herman Tjeenk Willink, hükümeti kurma görevini geçen ay almasının ardından bazı siyasi liderler ile görüşmüştü. 75 yaşındaki Willink, yaptığı görüşmeler sonrasında hükümetin kurulmasında başarılı olamamıştı.

Daha önce müzakerelerde anlaşma sağlayamayan Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Yeşil Sol (GL) partileri liderleriyle yaptığı görüşme sonrasında başa dönerek tekrar aynı dörtlü ile koalisyon hükümeti kurma çabasına giren Willink, başbakanlık evinde dört partinin siyasi liderleriyle gayriresmi bir ortamda müzakere yapmıştı.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki göç anlaşmasına karşı olan GL lideri Jesse Klaver, geçen pazartesi Willink'in göç ile alakalı sunduğu, AB ile Türkiye'nin arasında yapılan göç anlaşmasının benzerinin AB ile Kuzey Afrika ülkeleri arasında da yapılması teklifini kabul etmeyince koalisyon görüşmeleri tekrar göç konusunda tıkanmıştı.

VVD, CDA ve D66 liderleri, gazetecilere yaptıkları açıklamada, hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek koalisyon görüşmelerinin tıkanmasında sebep olarak GL liderini gösterdi. Şaşkınlık içerisinde olduğunu belirten VVD lideri Mark Rutte, "Aslında göç konusunda güzel anlaşmalar yapıldı. Bu anlaşmaları bazı AB ülkelerindeki en solcu hükümetler bile benimsiyor. Buna rağmen GL liderinin buna yanaşmaması beni hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

Daha önce hükümeti kurmakla görevlendirilen Edith Schippers, VVD, CDA, D66, GL partileri arasında yaptığı müzakerelerde yine özellikle göç konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle koalisyon görüşmeleri seçimlerden iki ay sonra tıkanmıştı.

13 partinin 150 sandalyeli meclise girdiği Hollanda'da en az 4 partili bir koalisyon kurulması bekleniyor.

Ülkedeki hiçbir siyasi parti, mecliste 20 milletvekilliği elde ederek ikinci büyük siyasi parti olan Geert Wilders'in liderliğindeki aşırı sağcı PVV ile koalisyon kurmak istemiyor.

Hollanda'da 2012'de yapılan genel seçimlerden 54 gün sonra iki partili koalisyon hükümeti kurulmuştu.

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