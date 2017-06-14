ABD Senatosundan Rusya’ya yeni yaptırım

Senato Genel Kurulunda 2 hayır oyuna karşın 97 evet oyuyla geçen yasa tasarısının hali hazırda senatoda görüşülmesine devam edilen ve onaylanması kesin gözü ile bakılan İran'a yaptırım yasasına ekleneceği belirtiliyor.

Senato Dış İlişkiler Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu tasarı, Rusya'ya yönelik ABD başkanlık seçimlerini etkilediği için yaptırımlar getirmesinin yanı sıra Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tehdit etmesi, Kırım'ı ilhak etmesi ve Suriye'deki faaliyetlerine yönelik mevcut yaptırımları da genişletecek.

Tasarı ayrıca uygulanan yaptırımların kaldırılması veya gevşetilmesi gibi durumların Kongrenin incelemesine tabi tutulmasını öngörüyor.

Komite'nin açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"(Tasarı kapsamında) Yolsuzluk yapan Rus yetkililere, yaptırımlardan kaçanlara, ciddi insan hakları ihlallerine karışanlara, Esed rejimine silah desteğinde bulunanlara, Rus hükümeti adına kötü siber faaliyetlerde bulunanlara, devlet kaynaklarını yolsuzlukla ele geçirenlere ve Rus savunma istihbarat sektörleri ile işbirliği yapanlara yeni yaptırımlar getirilecek."

Tasarının Rus ekonomisinde maden, metal, nakliye ve demiryolu sektörlerini etkileyeceği ifade ediliyor.