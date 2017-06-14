Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'de ! Ölü ve yaralılar var...

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 14.6.2017 20:23 Güncelleme Tarihi: 14.6.2017 21:14
ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var...

'nin San Francisco kentindeki bir kargo tesisinde yaşanan sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi

'nin California eyaletinde bir kargo firmasının deposunda gerçekleşen da en az 2 kişinin öldüğü, saldırganla birlikte 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

ABD medyasının San Francisco Polis Şefi Yardımcısı Mikail Ali'ye dayandırdığı bilgilere göre, San Francisco'nun Potrero Hill bölgesindeki 4 katlı UPS deposunda bir kişi içeride bulunanlara ateş açtı.

Saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, saldırganla birlikte en az 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

San Francisco General Hospital yetkilileri birden fazla sayıda yaralının hastaneye intikal ettiğini duyurdu ancak yaralıların durumuna ilişkin bilgi vermedi.

Polis, binada kontrollerin devam ettiğini belirterek, bölgedeki vatandaşları güvenli yerlerde beklemeleri konusunda uyardı.

Bu sabah ayrıca Virginia eyaletinin Alexandria kentinde düzenlenen silahlı saldırıda da biri ABD Kongre üyesi 5 kişi yaralanmıştı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz