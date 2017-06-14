ABD'den flaş Rusya açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD-Rusya ilişkilerinin özellikle Suriye bağlamında daha iyi olması için çaba gösterdiklerini, ancak bu çabaların bir anda sonuç vermeyeceğini söyledi.

Tillerson, bakanlığının 2018 yılı bütçesinin konuşulduğu Senato Dış İlişkiler Komitesinde, ABD-Rusya ilişkileri, Suriye'deki son durum, Paris İklim Anlaşması ve Kuzey Kore ile ilgili soruları yanıtladı.

Moskova ile ilişkilerinin şu anda iyi durumda olmadığına dikkati çeken Tillerson, "Ruslarla ilişkilerimiz şimdiye kadarki en düşük seviyesinde, ancak bunu stabilize etmeyi amaçlıyoruz. Rus yönetimiyle belli konularda ilişkilerimizi kendi çıkarımız doğrultusunda yeniden kurabilir miyiz diye çalışıyoruz. Özellikle Suriye'de bazı çabalarımız var ve bunların olumlu yönde ilerlediğini söyleyebilirim. Ancak bunların sonuç vereceğini söylemek için çok erken." değerlendirmesini yaptı.

ABD Kongresinin Rusya'ya karşı bazı yaptırımlar getirmeyi hedefleyen adımları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tillerson, Rusya ile iletişim kanallarını açık tutmak istedikleri bir dönemde bu tür bir kararın işlerini zorlaştıracağını söyledi. Terörizmle mücadele ve Suriye'deki iç savaşı sona erdirme anlamında Rusya ile iş birliği kanalları üzerine çalıştıklarını dile getiren Tillerson, "(Rusya ile ilişkide) Aradığımız şey esnekliktir. Kanalların açık olmasını isteriz." dedi.

"SURİYE'DEKİ ÖNCELİĞİMİZ DEAŞ'I YENMEK"



ABD'nin Suriye'deki önceliklerinin sorulması üzerine Tillerson, "Suriye'deki varlık sebebimiz değişmedi. Orada DEAŞ'ı yenmek için bulunuyoruz. Tüm çabalarımız DEAŞ'ı yenmek ve onların halifeliğini reddetmek üzerine odaklanmıştır." ifadesini kullandı.

Tillerson ayrıca, "Kongre tarafından ABD yönetimine Beşşar Esed rejimi ve İran'ın ülkedeki uzantılarıyla savaşmak üzere yasal bir yetki verilmedi değil mi?" şeklindeki soru üzerine böyle bir yetkinin olmadığını söyledi.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI



Tillerson, bir başka soruyu yanıtlarken ABD'nin Paris Anlaşması'nda kalması gerektiği şeklindeki görüşünü bir kez daha dile getirdi.

Daha önce de bu konudaki görüşünü açıkladığını hatırlatan Tillerson, "Bu konudaki (olumsuz) görüşlerim hiç değişmedi. Bu süreç kurumlar arasında yürütüldü ve Başkan'ın bu kararı alması zaman aldı. Ben görüşlerimi ortaya koydum. Başkan'ın fikirlerimi dinlemesine ve aldığı karara saygı duydum." diye konuştu.

KUZEY KORE KONUSUNDA YENİ YAPTIRIM PLANI



Öte yandan Tillerson, Kuzey Kore yönetimi ile iş yapan ülkelere yaptırım kararı almayı düşündüklerini de ifade etti.

Kuzey Kore ile çalışmaması konusunda daha önce ikazda bulundukları ülkelerin gerekli adımları atmadığı ya da atamadığını kaydeden Tillerson, "İkincil yaptırımlar konusunda bir sonraki aşamaya geçmeye hazırız." dedi. Tillerson, Çin yönetiminin Kuzey Kore konusundaki adımlarını önemsediklerini, bunların olumlu sonuç vermesini umduklarını da kaydetti.

KÜBA'YA GÖZDAĞI



Tillerson, Donald Trump yönetiminin ilişkileri gözden geçirmeyi düşündüğü Küba konusunda da açıklamalar yaptı ve Havana'nın "insan hakları konusunda daha ciddi ve kayda değer adımlar atması gerektiğini" belirtti.

Dışişleri Bakanı, önceki Başkan Barack Obama döneminde iki ülke arasında başlatılan normalleşme sürecinin devam etmesi için Küba'nın insan hakları konusuna eğilmesini beklediklerini vurguladı.

Oturumun başında ise bakanlığın 2018 yılı bütçesiyle ilgili değerlendirmeler yapan Tillerson, 50,1 milyar dolardan 37,6 milyar dolar düzeyine inen bütçeden şikayetçi olmadıklarını söyledi.

Bu bütçe ile ABD'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edeceklerini belirten Tillerson, dikkatli bir şekilde kullanarak verimli bir mali yıl geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.