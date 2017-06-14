Son dakika: ABD'li senatör Washington'da vuruldu!

ABD'de Cumhuriyetçi senatör Steve Scalise'ın Virginia'da vurulduğu belirtildi.

Olayın ABD'li senatörlerin beyzbol oynadığı sahada gerçekleştiği ve en az 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Olayda yarı otomatik bir silah kullanıldığı ve 50-100 el ateş edildiği bildirildi. Silahlı saldırıda, Scalise'ın danışmanlarından birinin de yaralandı.

Olayla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump'a bilgi verildiği açıklandı.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ'NDEN AÇIKLAMA

Saldırının ardından Twitter'dan bir mesaj yayınlayan Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Başkan Trump'ın yaşanan saldırıdan haberdar olduğu bilgisini paylaştı.

Ayrıntılar geliyor...

ABD'li senatör Washington'da vuruldu!