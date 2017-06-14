AP, Le Pen'in dokunulmazlığını kaldırdı

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulunda dokunulmazlıklar ile ilgili gündem maddesi ele alınarak oylamaya gidildi. Milletvekilleri, Fransız yargısının talebi doğrultusunda Le Pen ve Troszczynski'nin parlamenter dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullandı. Oylama elektronik yöntemle değil, el kaldırılarak yapıldı.

Aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin kurucusu ve Onursal Başkanı Le Pen, 2009 yılında bir radyo kanalında yaptığı konuşmada, "Suç işleyenlerin yüzde 90'ı ya göçmen ya da göçmen kökenli" ifadelerini kullanmış ve hakkında ırkçı karakterli aşağılama suçundan dava açılmıştı.

Aynı partiden AP üyesi seçilen Troszczynski ise 2015'te Twitter üzerinde paylaştığı bir fotoğrafla büyük tepki çekmiş, ailelere yardım kasası kurumu önünde bekleyen başörtülü kadınların yer aldığı fotoğrafın montajlandığı ortaya çıkmıştı. Le Pen gibi Troszczynski de, ırkçı nefreti körüklemek, ırkçı karakterli hakaret ve ırkçı nefreti kullanarak şiddete teşvik etmek suçlarından yargılanıyor.

Le Pen'in dokunulmazlığı, AP'de şimdiye kadar 4 defa kaldırılmıştı. Le Pen'in kurucusu olduğu FN üyesi toplam 11 parlamenterin de daha önce dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

FN'in lideri Marine Le Pen hakkında "hayali danışman çalıştırmak" suçlamasıyla AP içerisinde bir soruşturma sürüyor. Soruşturmanın gelecek günlerde sona ereceği ve Marine Le Pen'in de dokunulmazlığının kaldırılacağı belirtiliyor.

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