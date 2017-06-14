‘Başınıza silah dayarlarsa pazarlık mümkün olmaz’

Katar
'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek El Şafi, Suudi Arabistan liderliğindeki 8 ülkenin Katar ile tüm diplomatik ilişkileri kesmesini değerlendirdi. Anadolu Ajansı'na konuşan Şafi, Katar'a karşı yapılan bu uygulamaların bir temeli bulunmadığına dikkati çekerek bilgisayar korsanlığıyla başlayan konunun daha sonra medya üzerinden yalan haberler üretilerek bir savaşa dönüştüğünü ve savaşın da siyasi hale geldiğini ifade etti. Yaşananların gerçekten şaşırtıcı olduğunu vurgulayan Şafi, neler olduğunu ve özellikle nelerin talep edildiğini birçok ülkeden yetkililerin bilmediğini belirtti. "Bu ülkelerin bize uyguladığı yaptırımlar ne kanunlara, ne dine ne ahlaka ne törelere ne de komşuluğa yakışan yaptırımlar değildir" diyen Şafi, bu durumun yaptırımları uygulayan ülkeleri küçük düşürdüğünü vurguladı.
"DOST VE KARDEŞSİNİZ"
Krizin ilk anından itibaren Türkiye ile Katar arasında oluşturulan hava köprüsü sayesinde gıda ve süt ürünlerinin Türkiye tarafından Katar'a getirildiğini anımsatan Şafi, iki ülke arasında 2014'ten beri hayatta olan stratejik işbirliği ve sürekli güncellenen ikili ilişkiler sayesinde Katar'ın ihtiyaçlarının giderilmesinin hızlandığını hatırlattı. Şafi, "Tüm Türk yetkililere, Ekonomi Bakanlığı'na ve Ekonomi Bakanı'na çok teşekkür ediyoruz" dedi. Gösterilen çabaların ikili ilişkilerin ekonomik, ticari ve siyasi anlamda olduğu gibi iki ülke halkları arasındaki bağları da güçlendireceğine dikkati çeken Şafi, "Türkiye kardeş ve dost ülkedir. Bizleri stratejik ilişkiler bir araya getiriyor ve bildiğiniz gibi bu ilişkiler kardeşlik, güven, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar üzerine kurulmaktadır" diye konuştu. Şafi, "Bizler, sınırsız destek verdikleri ve bu krizde yanımızda durdukları için Türkiye'nin devlet başkanını, hükümetini, halkını, sivil toplum kuruluşlarını takdir ediyoruz" dedi.
Türk askeri üs kurmak için Katar'da
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 3 kişilik askeri heyetin Katar'a gönderildiği ve heyetin konuşlanma hazırlıkları ile ilgili keşif ve koordinasyon çalışmalarına devam ettiği belirtildi. TSK'nın açıklaması şöyle: TSK unsurlarının konuşlanmasına yönelik ihtiyaçları yerinde tespit etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak maksadıyla 2015'ten itibaren iki ülke arasında karşılıklı ziyaretler yapılmaktadır. 07 Haziran 2017'den ikibaren ise TSK unsurlarının Katar'da konuşlandırılmasına yönelik iç hukuk süreci tamamlanmıştır. Konuşlanma çalışmalarının devamı niteliğinde 12 Haziran'da üç kişilik heyet gönderilmiştir.
?Çavuşoğlu bugün Katar'a gidiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Katar'a gideceğini açıkladı, "Hatta mümkünse Suudi Arabistan'a da gideceğim" dedi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, "Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra bölgedeki son gelişmeler istişare edilecektir" denildi. ANKARA
'Afrika ülkelerine Suud şantajı'
Fransız Le Monde gazetesi
Suudi Arabistan'ın
Katar'a karşı Afrika ülkelerine
baskı yaptığını belirtti. Haberde
halihazırda Nijer, Moritanya, Çad,
Senegal, Komoros Adaları gibi ülkelerin
Katar'daki elçilerini geri çağırdıkları
ve Cibuti'nin konsolosluk çalışanlarının
dereceleri düşürdüğü belirtildi.
Habere göre Riyad yönetimi Afrika
ülkelerine yardımlar, yatırımlar
ve hac üzerinden
baskı yapıyor.