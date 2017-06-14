BM açıkladı: Rakka'da hava saldırılarında 300 sivil öldü!

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo Sergio Pinheiro ile Komisyon üyesi Karen Koning Abuzayd, BM Cenevre Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Suriye'deki sivillerin durumunu genel olarak "oldukça kritik" şeklinde değerlendiren Pinheiro, "Bazen, (Rakka'da) DEAŞ'ın kontrolünde yaşayan bir sivil toplum olduğu gerçeğinin insanlar tarafından unutulduğu izlenimini ediniyoruz." dedi.

Pinheiro, Suriye'de şiddetin azaldığı bölgelere yönelik insani yardım ulaştırma konusunda büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını vurguladı.

Rakka'da koalisyon hava saldırılarının yoğunlaştığına dikkat çeken Pinheiro, söz konusu saldırıları "fazla aşırı" bulduğunu kaydetti.

Pinheiro, basın toplantısından önce BM Cenevre Ofisi'nde devam eden BM İnsan Hakları Konseyinin 35. oturumunda yaptığı konuşmada da Rakka'ya düzenlenen hava saldırılarının siviller açısından "sarsıcı" olduğunu söyledi.

Koalisyonun hava saldırıları ve "SDG"nin (terör örgütü PYD/PKK) karadan saldırılarının sadece sivil ölümlere yol açmadığına işaret eden Pinheiro, ayrıca 160 bin sivilin evlerinden kaçarak yerlerinden edilmesine neden olduğunun altını çizdi.

Pinheiro, 4-5 Mayıs'ta Astana toplantısında "çatışmasızlık bölgeleri" oluşturulmasını öngören Rusya, Türkiye ve İran'ın imzaladığı muhtırayı da "çok olumlu bir adım" olarak nitelendirdi.

"HAVA SALDIRILARINDA 300 SİVİL ÖLDÜ"

Rakka'daki sivil kayıplara ilişkin soru üzerine Komisyon üyesi Abuzayd, komisyon olarak sadece koalisyonun hava saldırılarını kayıt aldıklarını söyledi.

Abuzayd, "(Hava saldırıları sonucu) Sadece Mansoura köyünde 200 olmak üzere toplam 300 sivil öldü." dedi. Abuzayd, "sivil ölümlerin ne zaman gerçekleştiğini biliyor musunuz?" sorusuna, "Üzgünüm, bilmiyorum." yanıtını verdi. Bir komisyon yetkilisi ise sivil ölümlerin mart ayından bu yana gerçekleştiğini ileri sürdü.

ABD'nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu, Rakka (kent merkezine yönelik) operasyonunun 6 Haziran itibariyle başladığını duyurmuştu.

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