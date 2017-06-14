Cezayir'de askeri helikopter düştü: 2 ölü!

Cezayir Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, jandarma güçlerinden 3 kişilik bir ekibi taşıyan helikopterin gece Meşriye bölgesinde düştüğü, olayda 2 askerin hayatını kaybettiği, 1 askerin ise ağır yaralandığı belirtildi.

Helikopterin program dahilinde gece keşif uçuşu yaptığı vurgulanan açıklamada, düşme nedenine ve içindeki askerlerin rütbelerine ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatılması için talimat verildiği kaydedildi.

Cezayir Savunma Bakanlığı, 21 Mayıs'ta da başkent Cezayir'in 40 kilometre doğusunda bulunan Tipaza vilayetine bağlı Hamr el-Ayn kırsalında orduya bağlı bir helikopterin yüksek gerilim hattına çarparak düştüğünü açıklamış, olayda 3 askerin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.