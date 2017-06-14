Diplomatik ilişkilerin 65. yılında Küba'dan bir ilk

Ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili görüşmelerde bulunacak Parrilla'nın ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, ziyarette Türkiye - Küba ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınmasının, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü belirtildi.

- KÜBA İLE İKİLİ İLİŞKİLER

Küba'nın, Türkiye'nin Latin Amerika'da özel önem verdiği ülkelerden biri olduğunu vurgulayan diplomatik kaynaklar, iki ülke diplomatik ilişkilerinin 65. yıl dönümünde gerçekleşen bu ziyaretin önemine dikkati çekti.

Küba Devlet Başkanı Fidel Castro, 1996 yılında Habitat Konferansı'na katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Türkiye'den Küba'ya yapılan son ziyaret ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 10-11 Şubat 2015 tarihlerinde yapılmıştı. İki ülke arasında devlet başkanı düzeyindeki ilk resmi ziyaret olan ve tarihi önem taşıyan bu temaslar sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, o dönem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olan Mehdi Eker ve o dönem Kültür ve Turizm Bakanı olan Ömer Çelik ile çok sayıda Türk iş adamı eşlik etmişti.

Türkiye- Küba İş Forumu'nun da düzenlendiği ziyaret sırasında, "Doğumunun 1443. Yılında Hazreti Peygamber Aşk-ı Nebi" konulu hüsn-i hat sergisi açılmış ve iki ülke arasında turizm, kültür ve ekonomik işbirliği alanlarında 4 mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na (BMGK) Küba'nın sunduğu "ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik, mali ve ticari ambargonun sona erdirilmesi" amacını taşıyan karar tasarısı için her yıl Küba lehinde oy veriyor.

Kapalı bir ekonomiye sahip olan ancak son dönemde önemli reform çalışmaları yapılan Küba'da ortaya çıkan fırsatlar, Türk şirketlerinin ülkedeki yatırım olanaklarına ilgi duymasını sağladı.

- TÜRKİYE'NİN LATİN AMERİKA AÇILIMI

Latin Amerika ve Karayipler'de bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek için özellikle son yıllarda daha aktif bir dış politika izleyen Türkiye, karşılıklı üst düzey ziyaretler ve toplantılarla siyasi ilişkilerin gelişmesine, ticari, ekonomik, askeri, kültürel ve teknik iş birliği anlaşmaları imzalanmasına, ticaretin teşvik edilmesine ve diplomatik temsil ile kültürel etkileşimin artırılmasına öncelik veriyor.

Latin Amerika ile ilişkilerinin nasıl ve hangi alanlarda geliştirilebileceğinin tespit edilmesi amacıyla 1998'de uygulamaya konulan "Latin Amerika ve Karayipler Eylem Planı"nın güncellendiği 2006 yılı, aynı zamanda Türkiye'de "Latin Amerika ve Karayipler Yılı" ilan edilmişti.

Son dönemde bölge ülkeleriyle gelişen ilişkiler çerçevesinde Türkiye'nin diplomatik temsilcilik sayısı da artıyor.

Türkiye'nin Brezilya, Meksiko, Buenos Aires, Santiago, Karakas ve Havana büyükelçiliklerine ek olarak, 2010'da Bogota ve Lima, 2012'de Kito, 2013'te Santo Domingo, 2014'te Panama ve San Hose ile 2015'te Guatemala büyükelçilikleri açıldı.

Türkiye'nin Sao Paolo başkonsolosluğu da 2009'dan bu yana faaliyet gösteriyor. Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde dokuz ticaret ataşeliği bulunan Türkiye'nin, Meksiko, Bogota ve Brezilya'da olmak üzere üç askeri ataşeliği var.