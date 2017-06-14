en 6 kişi hayatını kaybetti

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 14.6.2017 13:18 Güncelleme Tarihi: 14.6.2017 13:42
Londra en 6 kişi hayatını kaybetti

itfaiyesi, yanan 24 katlı binanın çökme riski olmadığını ve ın kontrol altına alındığını açıkladı. Yangında en az 6 kişi hayatını kaybetti

itfaiyesi, Londra'da çıkan binanın 24 katlı olduğunu, araştırmalar sonucunda binanın çökme riski olmadığını açıkladı. Yangında yaralanan ve dumandan zehirlenen 30 kişi hastanede tedavi altına alındı. Londra polisi, yangın nedeniyle en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini sayının artmasından endişe ettiklerini açıkladı. 200 kişilik itfaiye ekibi tarafından yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Londra itfaiyesi, yangının uzun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındığını belirtti. Öte yandan, yangının nedeninin henüz bilinmediği araştırmaların devam ettiği bildirildi

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Londra en 6 kişi hayatını kaybetti
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