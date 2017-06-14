Londra en 6 kişi hayatını kaybetti

Londra itfaiyesi, Londra'da yangın çıkan binanın 24 katlı olduğunu, araştırmalar sonucunda binanın çökme riski olmadığını açıkladı. Yangında yaralanan ve dumandan zehirlenen 30 kişi hastanede tedavi altına alındı. Londra polisi, yangın nedeniyle en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini sayının artmasından endişe ettiklerini açıkladı. 200 kişilik itfaiye ekibi tarafından yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Londra itfaiyesi, yangının uzun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındığını belirtti. Öte yandan, yangının nedeninin henüz bilinmediği araştırmaların devam ettiği bildirildi