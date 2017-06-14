'da 27 katlı binada

BBC TÜRKÇE

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 14.6.2017 06:17 Güncelleme Tarihi: 14.6.2017 06:34
Londra'da 27 katlı binada yangın

'nın batısında bulunan Latimer Road'da 27 katlı bir bina alevler içinde kaldı

Yerel saatle 01:16'da başladığı bildirilen ı söndürmek için 200 itfaiyeci ve 40 itfaiye aracı görev yapıyor.

BİNANIN ÇÖKMESİNDEN ENDİŞE DUYULUYOR

Emniyet Teşkilatı bina ve çevresinde tahliye işlemlerinin yapıldığını söylerken BBC'den Andy Moore binanın çökmesinden endişe duyulduğunu belirtti.

BİNADA MAHSUR KALANLAR VAR

Televizyon sunucusu George Clarke, binadan 100 metre uzakta olmasına rağmen üzerinin külle kaplandığını aktarırken üst katta kalan bazı kişilerin el fenerleriyle yardım istediğini ve dışarı çıkamadıklarını söyledi.

İki kişinin duman zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğü açıklanırken binada kimsenin olup olmadığı henüz kesinleşmedi.

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Londra'da 27 katlı binada yangın
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