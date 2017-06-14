Londra'da yanan 27 katlı binada çok sayıda ölü var

Londra'nın batısında bulunan Latimer Road'da 27 katlı bir bina alevler içinde kaldı. Gece saatlerinde başlayan yangın sabaha kadar sürdü. 200 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında çok sayıda kişinin öldüğü belirtiliyor. Binada mahsur kalanlar var. Bazı görgü tanıkları ise binadan atlayanlar olduğunu iddia etti. İlk resmi açıklamaya göre olayda 30 kişi yaralandı. Yangının patlayan bir buzdolabından kaynaklandığı düşünülüyor. Londra itfaiyesi yangında can kaybı olduğunu belirtirken, ölü sayısının henüz bilinmediği ifade edildi.