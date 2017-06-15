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AB denizlerdeki güvenlik tedbirlerini artırıyor

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 15.6.2017 13:36
AB denizlerdeki güvenlik tedbirlerini artırıyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi ve Avrupa Parlamentosunun, denizlerdeki gemilerin yakından denetimini sağlayacak yönerge üzerinde anlaştığı bildirildi.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, yeni yönergenin üye ülkelere, denizlerinde seyahat eden gemilere ilişkin daha kapsamlı bilgi toplama ve denetim imkanı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, çelik yapılı büyük gemilerde tehdit unsurunun yüksek olması nedeniyle bu gemilerin AB tarafından katı teknik kurallara tabi tutulacağı, küçük gemilerle ilgili düzenlemelerin ise üye ülkelerin yerel kurumları tarafından yapılacağı kaydedildi.

Yönergenin yürürlüğe girmesi için üye devletlerin onayını alması gerekiyor. Ayrıca yönergeyi ulusal mevzuatlarına dahil edecek ülkelere 2 yıl süre tanınacak.

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AB denizlerdeki güvenlik tedbirlerini artırıyor
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