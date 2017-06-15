AB denizlerdeki güvenlik tedbirlerini artırıyor

AB Konseyinden yapılan açıklamada, yeni yönergenin üye ülkelere, denizlerinde seyahat eden gemilere ilişkin daha kapsamlı bilgi toplama ve denetim imkanı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, çelik yapılı büyük gemilerde tehdit unsurunun yüksek olması nedeniyle bu gemilerin AB tarafından katı teknik kurallara tabi tutulacağı, küçük gemilerle ilgili düzenlemelerin ise üye ülkelerin yerel kurumları tarafından yapılacağı kaydedildi.

Yönergenin yürürlüğe girmesi için üye devletlerin onayını alması gerekiyor. Ayrıca yönergeyi ulusal mevzuatlarına dahil edecek ülkelere 2 yıl süre tanınacak.