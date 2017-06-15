ABD, Katar'a 2 savaş gemisi gönderdi!

Katar Emirlik Deniz Kuvvetleri ile ortak tatbikata katılmak için iki ABD savaş gemisinin ülkeye ulaştığı bildirildi.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ABD savaş gemisinin Doha'nın güneydoğusundaki Hamad Uluslararası Limanı'na ulaştığı belirtildi.

SAVAŞ GEMİLERİNDEKİ MÜRETTATI KARŞILADI

Savaş gemilerinin, Katar Emirlik Deniz Kuvvetleri ile ortak tatbikata katılmak üzere geldiği kaydedildi. Tatbikatın başlama tarihi ve içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada, Katar Emiri Donanmasından bir grup yetkilinin savaş gemilerindeki mürettebatı karşıladığı bilgisi de paylaşıldı.

KRİZDEN SONRA İLK ORTAK TATBİKAT!

Söz konusu tatbikatın, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaklaşık 10 gün önce patlak veren krizden bu yana ilk ortak tatbikat olacağı ifade ediliyor.

Gemilerin Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan gerginlik devam ederken gelmesi dikkati çekti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, söz konusu kararlardan birkaç gün sonra yayımladıkları ortak bildiride ise Katar tarafından desteklendiği öne sürülen, aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddiasıyla "terör listesine" alındığını açıklamıştı.