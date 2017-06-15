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'da ye : 6 ölü!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 15.6.2017 21:34 Güncelleme Tarihi: 15.6.2017 21:35
Afganistan'da camiye saldırı: 6 ölü!

'ın başkenti 'de, Hazara Şiilerinin gittiği Al Zahra si'ne düzenlenen da ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yetkililer, saldırganlardan birinin üzerindeki bombayı nin girişinde patlatmasının ardından diğer saldırganların caminin içine girerek rastgele ateş açmaya başladığını belirtti.

da ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği, saldırganların sayısının bilinmediği kaydedildi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırıda yaralanan çok sayıda kişi hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, saldırganlardan birinin hala camide olduğunu düşündükleri için olay yerine kimseyi yaklaştırmıyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Afganistan'da camiye saldırı: 6 ölü!
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