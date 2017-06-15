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'den de kritik hamle!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 15.6.2017 23:28 Güncelleme Tarihi: 15.6.2017 23:40
BM'den terörle mücadelede kritik hamle!

Birleşmiş Milletler (), uluslararası barış ve güvenliğe yönelik artan terör tehdidi karşısında ofisi kurmaya karar verdi.

ofisinin kurulmasına ilişkin karar, Güvenlik Kurulu'nda kabul edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kararı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Uluslararası barışı ve güvenliği tehdit eden terörle mücadelenin ve şiddete varan aşırılığın engellenmesinin BM'nin en önemli önceliklerinden biri olduğunu vurgulayan Guterres, bu reformun BM'nin çatışmaları önleme, sürdürülebilir barış ve kalkınmayı teşvik etme çabalarına katkıda bulunacağını umut ettiğini ifade etti.

BM'nin terörle mücadele ofisine 2017 yılı için 15 milyon dolarlık bir bütçe ayrılacak.

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BM'den terörle mücadelede kritik hamle!
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