BM'den terörle mücadelede kritik hamle!

Terörle mücadele ofisinin kurulmasına ilişkin karar, BM Güvenlik Kurulu'nda kabul edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kararı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Uluslararası barışı ve güvenliği tehdit eden terörle mücadelenin ve şiddete varan aşırılığın engellenmesinin BM'nin en önemli önceliklerinden biri olduğunu vurgulayan Guterres, bu reformun BM'nin çatışmaları önleme, sürdürülebilir barış ve kalkınmayı teşvik etme çabalarına katkıda bulunacağını umut ettiğini ifade etti.

BM'nin terörle mücadele ofisine 2017 yılı için 15 milyon dolarlık bir bütçe ayrılacak.

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