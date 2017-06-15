‘Boykot değil bu abluka’

Körfez'deki krize çözüm bulmak için diplomasi çabaları sürerken Katar
ile Suudi Arabistan
arasında bu kez 'abluka' tartışması başladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Washington'da ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson
ile düzenlediği basın toplantısında, Doha'ya yönelik "egemenlik hakları çerçevesinde uyguladıkları boykotun bir abluka olmadığını", ihtiyaç duyulması halinde Katar'a gıda ve ilaç yardımı yapmaya hazır olduklarını söyledi.
'KARDEŞLİK BAĞLARINA AYKIRI'
Cubeyr'e cevap gecikmedi. Katar Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi Müdürü Ahmed bin Said er-Rumeyhi, Katar'a karşı bazı Arap ülkelerinin kara, deniz ve hava trafiğini kapatmasının "tam bir abluka" olduğunu söyledi. "Kardeş Körfez ülkelerinin Katar'ın tek sınır kapısını kapatması, hava ve deniz yolunu kapatması doğrudan ablukadır" diyen Rumeyhi, bu adımlarla Katar'da yaşayanlara, Katar devletine, yönetimine baskı kurmanın amaçlandığını vurguladı. Rumeyhi, Körfez'deki krizde Katar'a yönelik atılan adımların "kardeşlik bağlarına, İslami, insani prensiplere, değerlere, uluslararası kanunlara ve uluslararası insan hakları maddelerine aykırı olduğunu" belirtti. Krizin çözülmesi için Türkiye'nin yoğun çabası da devam ediyor. Bu kapsamda dün Katar'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ve Ekonomi Bakanı Ahmed bin Casim ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, "Kardeş ülkeler arasındaki krizi barış yoluyla, diyalogla aşmamız lazım. Türkiye buna katkı sağlıyor. Buradan Kuveyt'e geçeceğiz. Cuma günü de Mekke'de Kral Selman ile görüşme imkanımız olacak" dedi.
BAE BÜYÜKELÇİSİ'NDEN 'HAVA ÜSSÜ' ÖNERİSİ
Birleşik Arap Emirlikleri
'nin (BAE) Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin, ABD'den Katar'daki hava üssünün taşımasını istedi. ABD'deki The Hill gazetesinin haberine göre, Uteybe, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Katar hükümetine aşırılığı desteklemeyi durdurması konusunda baskı yapmak için bu ülkedeki ABD hava üssünü siyasi araç olarak kullanmasını talep etti.