DEAŞ’tan, ABD birliklerine İHA saldırısı

Suriye'nin Rakka kentinde süren operasyonlarda DEAŞ militanlarının insansız hava araçlarıyla, ABD'nin gerçekleştirdiği hava saldırılarını önleyerek ABD birliklerine operasyon düzenledikleri belirtildi. Washington Post'un haberine göre ismini açıklamayan bir Pentagon yetkilisi, buna karşılık Suriye'ye ek drone ekipmanları ve birlikler göndermeyi planladıklarını kaydetti.



Pentagon yetkilisi, ABD birliklerinin Rakka'da daha az kaynak ve daha küçük hava araçlarına sahip olduklarına belirterek, savunmanın sınırlı olduğunu aktardı. ABD'li yetkili terör örgütü DEAŞ'ın, Suriye Demokratik Güçleri yanında faaliyet gösteren ABD birliklerini hedef alarak saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.