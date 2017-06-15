Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'dan

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 15.6.2017 01:22 Güncelleme Tarihi: 15.6.2017 01:51
Katar'dan silah anlaşması

Savunma Bakanlığı, 12 milyar dolar değerinde F15 savaş uçağı alımı için ile anlaşma imzalandığını duyurdu

Ayrıntılar Geliyor...
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Katar'dan silah anlaşması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz