Katar'dan Türkiye açıklaması!

Al Sani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı Arap ülkeleri tarafından Katar'a yönelik 10 gün önce uygulanmaya başlayan diplomatik ve ekonomik ambargo karşındaki duruşundan dolayı Türk halkını ve Türk yönetimini takdir ettiğini belirtti.

Katarlı bakan, paylaşımında "Bize karşı uygulanan ambargo karşısında Türk yönetiminin ve kardeş Türk halkının yanımızda yer alan adil duruşunu takdir ediyoruz" ifadesini kullandı.





Katar'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani ile de bir araya gelmişti.

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