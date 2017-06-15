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Malezya'da kaybolan savaş uçağı ile ilgili flaş gelişme

Giriş Tarihi: 15.6.2017 14:35 Güncelleme Tarihi: 15.6.2017 14:49
Malezya'da kaybolan savaş uçağı ile ilgili flaş gelişme

Malezya'da Kraliyet Hava Kuvvetlerinin kaybolan savaş uçağının iki pilotunun ölü bulunduğu bildirildi.

Malezya'da Kraliyet Hava Kuvvetlerinin kaybolan savaş uçağının iki pilotunun ölü bulunduğu bildirildi.

Bernama ajansının haberine göre, arama kurtarma ekipleri, bu sabah Pahang eyaletinin başkenti yakınlarındaki hava üssünden havalandıktan sonra kaybolan Hawk 108 tipi savaş uçağının pilotlarının cesedi bulundu.

Uçağın enkazının bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Hava Kuvvetleri Komutanı Effendi Buang, düzenlediği basın toplantısında, pilotların cesedinin Terenganu eyaletinde bataklık alanda bulunduğunu belirtti.

Pilotların paraşütlerinin açılmadığına işaret eden Buang, "Kazayla ilgili soruşturma tamamlanana kadar filodaki tüm Hawk 108 türü jetlerin uçuşu durduruldu." dedi.

Pahang eyaleti başkenti Kuantan yakınlarındaki askeri üsten havalanan uçakla kalkışından yarım saat sonra Pahang-Terenganu eyaleti sınırındayken temas kesilmişti.

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Malezya'da kaybolan savaş uçağı ile ilgili flaş gelişme
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