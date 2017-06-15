Meksika'da rafineride yangın!

Eyalet yetkilileri, eyalete bağlı Salina Cruz bölgesinde bulunan petrol rafinerisinde dün başlayan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını, bölgede yaşayan yaklaşık 500 kişinin de tahliye edildiğini bildirdi.

Rafineriyi işleten, devlet petrol şirketi Pemex'ten yapılan açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerin, alevleri söndürmeye çalışan itfaiye ekibinden olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yangının sel sularının, atık petrol depolama havuzlarının taşmasına neden olmasının ardından çıktığı, alevlerin pompa istasyonlarından birinin çevresinde halen düşük seviyede devam ettiği belirtildi.

Rafinerinin faaliyetleri, Meksika'nın güneyinde yoğun yağışlara sebep olan Tropikal Calvin Fırtınası'nın ardından salı günü askıya alınmıştı.