Trump’tan Afganistan kararı

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan'daki Amerikan askeri sayısının belirlenme yetkisini kendisine verdiğini açıkladı.

Mattis Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Senato Tahsisatlar Komitesi'nde 2018 mali yılın savunma bütçesine ilişkin senatörlerin sorularını yanıtladı.

Afganistan'daki güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mattis, "Dün öğle saatlerinde Başkan Trump Afganistan'daki askerlerimizin sayını belirleme konusunda bana yetki verdi." dedi.

Mattis verilen yetkinin iki ay önce kendisine verilen Irak ve Suriye'deki asker sayısını belirleme yetkisine benzer bir yetki olduğunu dile getirdi.

Savunma Bakanı Mattis şu ifadelere yer verdi:

"Kurumlar arası bir çalışmayla önümüzdeki yolu belirleyeceğiz ve ABD'nin askeri vaatlerini orada başkomutanın (Trump) stratejik yönelimi ve Dışişleri Bakanı (Rex) Tillerson tarafından ortaya konan dış politika çerçevesinde yerine getireceğiz. Bu yetki bakanlık olarak görevimizi kolaylaştıracak ve yapacaklarımızı sahadaki duruma göre belirlememizi sağlayacaktır."

Afganistan'daki görevlerinin değişmediğini dile getiren Mattis NATO misyonu çerçevesinde Afgan kuvvetlere askeri eğitim ve ekipman desteği verdiklerini bunun yanı sıra ise ABD'nin terörle mücadele kapsamında ülkede tek taraflı operasyonlarının söz konusu olduğunu dile getirdi.

Mattis, "Revize edilmiş Afganistan stratejisi önümüzdeki haftalarda onay için başkana sunulmuş olacak." dedi.

ABD'nin uzun süredir 11 Eylül tipi bir saldırıya maruz kalmamasının nedeninin ABD'nin bölgedeki operasyonları olduğunu dile getiren Mattis "Kendi hayatlarının derdine düştükleri için (terör gruplarının) eski müstahkem yerlerinden dış saldırı planlamaları onlar için artık çok zor." şeklinde konuştu.

Eski Başkan Barack Obama'nın Afganistan'dan asker çekme şeklini de eleştiren Mattis şiddetin durulduğu bir zamanda askerlerin ülkeden çekildiğini ancak sahadaki durumların göz önüne alınmadığını kaydetti.

Mattis şöyle devam etti:

"Kuvvetlerimizi şiddetin durulduğu bir zamanda çektik fakat çekilme sürecini hükümetin ve güvenlik güçlerinin olgunlaşmasından ziyade bir zaman dilimi üzerine bina ederek çektik. Sonuç güvenlik zayıfladı ve bunu Afgan kuvvetlerinin ağır kayıplar vermesi ve diğer ülkelerin de askerlerini çekmesi takip etti. Dahası Taliban bu durumda cesaretlendi."

Mattis dün katıldığı Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde ise ABD'nin Afganistan'da savaşı kazanmadığını söylemişti.

ABD'nin Afganistan'daki önceliklerini değiştirmesi gerektiğine değinen Mattis yapılacak her değişikliğin bölgesel bir bağlama oturtulması gerektiğinin altını çizdi.

ABD'nin Afganistan'da başta Pakistan, Hindistan ve İran olmak üzere tüm komşu ülkelerin dikkate alınması gerektiğini savunan Mattis "Bunları dışarıda bırakmanız başarı veya başarısızlık konusunda en temel faktörlerden birini hesaba katmadığınız anlamına gelir." dedi.

Afganistan'da 9 bin 800 civarında ABD askeri bulunuyor. Geçen yıl Obama yönetimi bu sayıyı 5 bin 500'e çekmeyi planlıyordu ancak ülkede güvenlik durumu kötüye gidince Beyaz Saray asker sayısında değişikliğe gitmedi.

Bununla birlikte ABD'nin Afganistan Kuvvetleri Komutanı John Nicholson 2016 yılında göreve başladıktan sonra Beyaz Saray için hazırladığı raporda Afganistan'a birkaç bin askerin daha gönderilmesi gerektiğini kaydetmişti.