Willink, VVD lideri Mark Rutte ve CDA lideri Sybrand Buma ile yaptığı ikili görüşmede, çoğunluk hükümeti kurma ihtimallerinin netleşmesi için neden PVV ile koalisyon kurmak istemediklerine ilişkin yazılı açıklama istedi.

VVD ve CDA liderleri Willink'e sundukları yazılı açıklamada, Wilders'in fikirlerinin ve siyasi önerilerinin gittikçe daha da radikalleştiğini ve kendisine güvenmedikleri için PVV ile koalisyon kurmak istemediklerini belirtti.

Rutte açıklamasında, Wilders'in İslam'a karşı tutumunu tasvip etmediğini ifade ederek, "Wilders, Hollanda'da yaşayan bazı etnik gruplara karşı sürekli hakaret ediyor. Onların dini özgürlüklerini kısıtlamak istiyor. Camileri kapatıp Kur'an-ı Kerim'i yasaklamak istiyor." dedi.

Wilders'in Hollanda parlamentosunu ve yargıyı hafife aldığını savunan Rutte, "Wilders, 2012 yılında tutunduğu sorumsuzca hareketleri yüzünden hükümetin düşmesine sebep oldu. Bu saydıklarımın hiçbiri değişmedi. Wilders gittikçe radikalleşiyor. Bu sebeplerden dolayı VVD asla PVV ile beraber koalisyon kuramaz." ifadesini kullandı.

Buma'nın da benzer açıklamalarda bulunması üzerine Willink, PVV'nin kesin olarak çoğunluk hükümetinde koalisyon ortağı olmayacağını belirledi.

Hollanda'da, 15 Mart'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen halen hükümet kurulamadı.

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