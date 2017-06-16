ABD'den Bağdadi açıklaması!

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, DAEŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin Rus hava güçlerinin 28 Mayıs'ta Rakka'da düzenlediği bir hava saldırısında öldürülmüş olabileceği belirtilmişti. Rusya'nın bu açıklamasının ardından konu ile ilgili ABD'den bir açıklama geldi.

The Associated Press (AP) haber ajansının son dakika haberine göre, ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon sözcüsü, Rusya'nın geçtiği bu bilgiyi teyit edemeyeceklerini duyurdu.

RUSLARIN AÇIKLAMASI

Rusya'nın açıklamasında Mayıs ayının sonunda Bağdadi'nin Rakka'da bulunduğu sırada DAEŞ liderlerinin düzenlediği bir toplantıya hava saldırısı düzenlendiği belirtilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Bağdadi'nin ölümünü farklı kanallardan doğrulatmaya çalıştıklarını duyurmuştu.