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'den açıklaması!

Giriş Tarihi: 16.6.2017 12:22 Güncelleme Tarihi: 16.6.2017 12:25
ABD'den Bağdadi açıklaması!

Savunma Bakanlığı yaptığı açıklama ile DAEŞ lideri 'nin bir operasyonda vurulmuş olabileceğini duyurmuştu. Konuya ilişkin 'den bir açıklama geldi

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, DAEŞ lideri Ebu Bekir el 'nin Rus hava güçlerinin 28 Mayıs'ta Rakka'da düzenlediği bir hava saldırısında öldürülmüş olabileceği belirtilmişti. Rusya'nın bu açıklamasının ardından konu ile ilgili 'den bir açıklama geldi.

The Associated Press (AP) haber ajansının son dakika haberine göre, ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon sözcüsü, Rusya'nın geçtiği bu bilgiyi teyit edemeyeceklerini duyurdu.

RUSLARIN AÇIKLAMASI

Rusya'nın açıklamasında Mayıs ayının sonunda Bağdadi'nin Rakka'da bulunduğu sırada DAEŞ liderlerinin düzenlediği bir toplantıya hava saldırısı düzenlendiği belirtilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Bağdadi'nin ölümünü farklı kanallardan doğrulatmaya çalıştıklarını duyurmuştu.

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ABD'den Bağdadi açıklaması!
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