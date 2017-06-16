BM'den kritik Katar açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin yayılma etkisinin endişe verici olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Körfez ülkelerindeki krizin etkilerinin bir örneğinin de Katar'ın, Cibuti'nin Eritre sınırından askerlerini geri çekme kararı olduğunu söyledi.

Bölgenin halihazırda Suriye, Irak ve bölgedeki diğer çatışmalardan kaynaklanan birçok sorunla yüzleşmek zorunda olduğuna dikkati çeken Dujarric, "Krizin yayılma etkisinden endişe duyuyoruz." dedi.

Bölge ülkelerine birlik ve diplomatik çözüm çağrısını yineleyen Dujarric, son gelişmelerin ardından Cibuti ve Eritre arasındaki sorununu da yakından izlediklerini belirtti.

Dujarric, Cibuti ve Eritre arasındaki sorunun bir noktada BM Güvenlik Konseyinde görüşülebileceğini sözlerine ekledi.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizde, Cibuti 8 Haziran'da Doha ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ilan etmişti.

Doha yönetimi ise buna karşılık olarak Cibuti'nin Eritre sınırından askerlerini çekeceğini açıklamıştı.

Katar, Cibuti ve Eritre arasındaki sınır ihtilafında, 2008 yılında ara buluculuk rolü üslenmişti. İki ülke sınırına yüzlerce asker konuşlandıran Katar yönetimi, tarafları 2011'de Doha'da barış anlaşması imzalamaya ikna etmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan, ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.